В Одесі з'явився найдовший трамвай в Україні: вражаючі фото, відео

В Одесі презентували найдовший трамвай в Україні Odissey MAX. Він може перевозити до 280 пасажирів одночасно.

Трамвай довжиною понад 30 метрів та складається з 62 посадочних місць. До слова: Куди піти в Одесі: найчарівніші місця перлини України Збирали трамвай в Одесі на вагоно-ремонтній майстерні "Одесміськелектртранс". Такий транспорт незабаром тестуватимуть на всіх трамвайних маршрутах міста протягом місяця. Після цього він вийде на маршрут – перевозити пасажирів.

Найдовший трамвай в Україні

Вигляд трамваю зсередини

Трамвай може перевозити до 280 пасажирів Найдовший трамвай в Україні презентували в Одесі: дивіться відео