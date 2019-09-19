В Одесі з'явився найдовший трамвай в Україні: вражаючі фото, відео
В Одесі презентували найдовший трамвай в Україні Odissey MAX. Він може перевозити до 280 пасажирів одночасно.
Трамвай довжиною понад 30 метрів та складається з 62 посадочних місць.
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Збирали трамвай в Одесі на вагоно-ремонтній майстерні "Одесміськелектртранс".
Такий транспорт незабаром тестуватимуть на всіх трамвайних маршрутах міста протягом місяця. Після цього він вийде на маршрут – перевозити пасажирів.
Найдовший трамвай в Україні
Вигляд трамваю зсередини
Трамвай може перевозити до 280 пасажирів
Найдовший трамвай в Україні презентували в Одесі: дивіться відео
Джерело: 24 канал
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