В одеській багатоповерхівці обірвався ліфт із людьми: відомі подробиці
У ніч на неділю, 27 травня, в Одесі з висоти третього поверху впав ліфт з пасажирами. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це інформують у місцевому ЗМІ.
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Про надзвичайну ситуацію правоохоронцям повідомила місцева мешканка. Поліцейські, своєю чергою, викликали швидку і рятувальників. У ліфті перебували три людини, в тому числі 8-річна дівчинка.
Двері ліфта розкрили працівники спецслужби. Людей передали медпрацівникам для обстеження. Особливих скарг на самопочуття у них немає.
Джерело: 24 Канал
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