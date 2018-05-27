В одеській багатоповерхівці обірвався ліфт із людьми: відомі подробиці

У ніч на неділю, 27 травня, в Одесі з висоти третього поверху впав ліфт з пасажирами. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це інформують у місцевому ЗМІ.

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Про надзвичайну ситуацію правоохоронцям повідомила місцева мешканка. Поліцейські, своєю чергою, викликали швидку і рятувальників. У ліфті перебували три людини, в тому числі 8-річна дівчинка.

Двері ліфта розкрили працівники спецслужби. Людей передали медпрацівникам для обстеження. Особливих скарг на самопочуття у них немає.