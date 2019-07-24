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      Пенсіонер зґвалтував 9-річного хлопчика: моторошні деталі

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      Зґвалтування хлопчика в Одесі
      Зґвалтування хлопчика в Одесі / Vgorode.ua

      В одному із селищ Одещини чоловік пенсійного віку, що підпрацьовував сторожем ставка, вчинив наругу над дев'ятирічним хлопчиком. Правоохоронці затримали підозрюваного.

      Злочин вчинили у селі Кирнички Ізмаїльського району Одеської області у вівторок, 23 липня. Про це на своїй сторінці у Facebook Повідомив В'ячеслав Аброськін – перший заступник голови Національної поліції України.

      Також нещодавно Чоловік розбещував 11-річного хлопчика, заманивши його у підсобне приміщення торгового центру

      9-річний хлопчик прийшов до ставка неподалік селища. Дорослих з ним не було. Саме там дитину помітив підозрюваний, підійшов зі спини, затулив рота рукою, затягнув до сторожової хатини та згвалтував.

      Поліція затримала 63-річного пенсіонера. Виявилося, що він працював охоронцем ставка, в якому дитина ловила рибу. 

      Педофіл на Одещині
      63-річний чоловік, який зґвалтував хлопчика під Одесою

      Хлопчик сам розповів родичам про згвалтування. Ті одразу повідомили поліцію, тож підозрюваного встановили та затримали оперативно.

      За подібний злочин законом передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

      Закон про посилення відповідальності за злочини щодо дітей (прийнятий Радою 11 липня) 19 липня підписав спікер парламенту Парубій. Тепер документ піде на підпис президенту Зеленському. Мовиться саме про той закон, де передбачена примусова хімічна кастрація та публічний реєстр педофілів

      Проект закону терміново розглянули, коли електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідні голоси на сайті Ради, а Комітет ВР підтримав законопроект.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Діти і неповнолітні Педофілія Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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