В Одеський порт прибув французький військовий корабель: відео

До порту Одеси зайшов корвет військово-морських сил Франції Commandant Birot. Цей військовий корабель виконує місію підтримки двостороннього співробітництва у військово-морській галузі та безпеці на морі.

Корвет Commandant Birot прийнято на бойове чергування ВМС Франції в 1984 році, він базується на військово-морській базі в Тулоні, повідомили в Міністерстві оборони.

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Корабель належить до класу легких корветів. Його довжина становить 80 метрів. Корвет може розвивати швидкість до 24 вузлів. Максимальна дальність плавання — 4 500 миль. Екіпаж складають 90 осіб.



Commandant Birot в Одесі / Фото: Міноборони

Корабель НАТО F796 Commandant Birot перебуває у Чорному морі з 22 листопада. За цей час відвідав порт Батумі в рамках військового співробітництва між Грузією і НАТО,

– йдеться у повідомленні.

Перебуватиме військовий корабель в Одесі до 1 грудня. Візит передбачає офіційні зустрічі з представниками ВМСУ за участю посла Франції в Україні Етьена де Понсена.

Це 28-й вже візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО в Чорне море в 2019 році. Раніше до Одеського порту заходили фрегати ВМС Франції "Лафейетт" і "Гепратт", тральщик "Каприкорн", а також розвідувальне судно A759 Dupuy Delom. Основні їхні завдання – підтримка стратегічних підводних сил ВМС Франції і НАТО, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.

Дивіться відео, як французький корвет зайшов до Одеси: