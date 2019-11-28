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      В Одеський порт прибув французький військовий корабель: відео

      734 Читать новость на русском
      Commandant Birot / www.mil.gov.ua

      До порту Одеси зайшов корвет військово-морських сил Франції Commandant Birot. Цей військовий корабель виконує місію підтримки двостороннього співробітництва у військово-морській галузі та безпеці на морі.

      Корвет Commandant Birot прийнято на бойове чергування ВМС Франції в 1984 році, він базується на військово-морській базі в Тулоні, повідомили в Міністерстві оборони.

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      Корабель належить до класу легких корветів. Його довжина становить 80 метрів. Корвет може розвивати швидкість до 24 вузлів. Максимальна дальність плавання — 4 500 миль. Екіпаж складають 90 осіб.

      корабель нато
      Commandant Birot в Одесі / Фото: Міноборони

      Корабель НАТО F796 Commandant Birot перебуває у Чорному морі з 22 листопада. За цей час відвідав порт Батумі в рамках військового співробітництва між Грузією і НАТО,
      – йдеться у повідомленні.

      Перебуватиме військовий корабель в Одесі до 1 грудня. Візит передбачає офіційні зустрічі з представниками ВМСУ за участю посла Франції в Україні Етьена де Понсена.

      Це 28-й вже візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО в Чорне море в 2019 році. Раніше до Одеського порту заходили фрегати ВМС Франції "Лафейетт" і "Гепратт", тральщик "Каприкорн", а також розвідувальне судно A759 Dupuy Delom. Основні їхні завдання – підтримка стратегічних підводних сил ВМС Франції і НАТО, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.

      Дивіться відео, як французький корвет зайшов до Одеси:

       

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      Теги: Новини України Водний транспорт Новини Одеси Новини Франції
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