В Одесі побили військову: міністр оборони взяв справу під свій контроль

В одній з військових частин Одеси побили жінку-військовослужбовця. Про цю ситуацію дізнався міністр оборони України Андрій Загороднюк та взяв її під особистий контроль.

З робочим візитом в Одесі саме перебуває заступник міністра оборони Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці, повідомив Андрій Загороднюк. Цікаов: Міноборони планує створити "пояс безпеки" у Чорноморському регіоні Паралельно Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури. Справу беру під особистий контроль. Деталі повідомлю після того, як з'ясую усі подробиці,

– розповів Загороднюк.