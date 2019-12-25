В Одесі побили військову: міністр оборони взяв справу під свій контроль
В одній з військових частин Одеси побили жінку-військовослужбовця. Про цю ситуацію дізнався міністр оборони України Андрій Загороднюк та взяв її під особистий контроль.
З робочим візитом в Одесі саме перебуває заступник міністра оборони Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці, повідомив Андрій Загороднюк.
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Паралельно Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури. Справу беру під особистий контроль. Деталі повідомлю після того, як з'ясую усі подробиці,
– розповів Загороднюк.
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