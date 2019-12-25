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      В Одесі побили військову: міністр оборони взяв справу під свій контроль

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      У військовій частині Одеси побили військову / zik.ua

      В одній з військових частин Одеси побили жінку-військовослужбовця. Про цю ситуацію дізнався міністр оборони України Андрій Загороднюк та взяв її під особистий контроль.

      З робочим візитом в Одесі саме перебуває заступник міністра оборони Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці, повідомив Андрій Загороднюк.

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      Паралельно Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури. Справу беру під особистий контроль. Деталі повідомлю після того, як з'ясую усі подробиці,
      – розповів Загороднюк.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Збройні сили України Андрій Загороднюк Міністерство оборони України
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