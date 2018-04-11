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В одеському аеропорту прокоментували заяву НАБУ про арешт майна

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Керівництво одеського аеропорту прокоментувало заяву НАБУ про арешт майна
Керівництво одеського аеропорту прокоментувало заяву НАБУ про арешт майна / nv.ua

Керівництво одеського летовища повідомило, що аеропорт працює у штатному режимі. Наразі обслуговування пасажирів та літаків відбувається згідно із розкладом.

Про це повідомив директор ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Павло Прусак на офіційній сторінці у Facebook.

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Аеропорт продовжує працювати у штатному режимі – обслуговування пасажирів і повітряних суден здійснюється відповідно до добового плану польотів і сезонного розкладу. Наразі проводиться правова оцінка ситуації, що склалася,
– зазначив Прусак.

Також директор одеського аеропорту зазначив, що летовище є сертифікованим Державіаслужбою України підприємством, яке входить до складу авіаційного транспорту України. Прусак застеріг, що діяльність "Міжнародного аеропорту "Одеса" пов'язана із забезпеченням безпеки польотів і пасажирів, тому будь-яке втручання може призвести до незворотних наслідків.

Керівництво летовища висловило свої сподівання, що дії державних органів не призведуть до зупинки чи збоїв у роботі діючого міжнародного аеропорту.

Окрім цього, у заяві директора летовища вказано, що за результатами березня 2018 року Міжнародний аеропорт "Одеса" продовжує демонструвати зростання показників. У березні 2018 року підприємство прийняло 91 794 (73 112 на міжнародних і 18 682 – на внутрішніх рейсах) пасажири, що на 13,5% більше порівняно з показником за аналогічний період 2017 року.

Слід додати, що майно одеського аеропорту та 75% акцій її компанії-власника передали в управління Нацагентству з розшуку та управління активами. Йдеться про приміщення аеропорту та два термінали вартістю приблизно 2 мільярди гривень. Рішення ухвалив суддя Солом’янського райсуду ще в березні у справі про зловживання службовим становищем посадовцями Одеської міськради.

Нагадаємо, у 2011 році комунальне майно летовища незаконно отримало товариство "Міжнародний аеропорт Одеса". Його спільно створили Одеська міськрада та компанія "Одеса аеропорт Девелопмент".

Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси авіація НАБУ
Джерело: 24 Канал
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