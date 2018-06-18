В одеському дельфінарії самка народила дитинча під час шоу: зворушливе відео

Відвідувачі одеського дельфінарія "Немо" стали свідками неймовірного видовища. В однієї з самок просто під час шоу сталися пологи і вона народила дитинча.

Про це повідомила Gazeta.ua.

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Подію зафільмувати на камеру, а відео опублікували в YouTube. Від народження малюка люди були в захваті і почали аплодувати.

Дивіться відео народження дельфінчика:

"Це велика щастя. На ваших очах народилося нове життя", – ролунало в гучномовці дельфінарію після народження малюка.

В одеському дельфінарії "Немо" за весь час існування, народилося більше 25 дельфінчиків. Додамо, що дельфіни народжують в середньому раз на два роки по одному дитинчаті.