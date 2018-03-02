В Одеському художньому музеї шедеври живопису під загрозою знищення

В Одеському художньому музеї протікає дах, через це близько 30 шедеврів відомих майстрів під загрозою знищення.

Про це повідомляє ВВС Україна.

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Скляний дах в "Серебряковській" залі музею почав протікати після снігопаду.

Третій день дуже багато води, вологість підвищується... Це псує полотно та впливає на шар фарби, руйнує підрамники та деревину,

– розповідає працівник музею Олена Жулицька.

Конструкції, що утворюють скляну стелю, прогнили і потребують термінового ремонту або заміни. Залу, що найбільше постраждала від негоди, закрили для відвідувачів.

Всього в музеї зберігаються близько десяти тисяч експонатів. На першому поверсі їх понад 440.

До слова, музей перебуває у власності Одеської областної ради.