В Одеському художньому музеї шедеври живопису під загрозою знищення
В Одеському художньому музеї протікає дах, через це близько 30 шедеврів відомих майстрів під загрозою знищення.
Про це повідомляє ВВС Україна.
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Скляний дах в "Серебряковській" залі музею почав протікати після снігопаду.
Третій день дуже багато води, вологість підвищується... Це псує полотно та впливає на шар фарби, руйнує підрамники та деревину,
– розповідає працівник музею Олена Жулицька.
Конструкції, що утворюють скляну стелю, прогнили і потребують термінового ремонту або заміни. Залу, що найбільше постраждала від негоди, закрили для відвідувачів.
Всього в музеї зберігаються близько десяти тисяч експонатів. На першому поверсі їх понад 440.
До слова, музей перебуває у власності Одеської областної ради.