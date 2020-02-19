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      В Одеському морському порту та Адміністрації морських портів проводять обшуки: причина

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      В Одеському морському порту та Адміністрації морських портів проводять обшуки / glavcom.ua

      Офіс генпрокурора та СБУ проводять обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів, а також у їхніх структурних підрозділах. Ймовірно, керівництво портів причетне до зловживань, які завдали державі масштабних збитків.

      Інформацію про проведення обшуків повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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      Керівництво ДП "Адміністрація морських портів України" та ДП "Одеський морський торговельний порт" може бути причетним до масштабних зловживань, через які держава щорічно зазнавала збитків в особливо великих розмірах,
      – йдеться в повідомленні.

      За інформацією слідства, упродовж 5 років посадовці державних підприємств, ймовірно, здавали в оренду буксири державного портового флоту з порушенням. Орендували їх наближені до компаній структури за значно заниженими тарифами.

      Для цього керівництво порту затвердило для бізнесменів розцінки, які були в десятки разів нижчими від фактичних витрат. Крім того, в орендні ставки не входили надбавки за роботу у вихідні, святкові дні та вночі.

      "Водночас витрати на обслуговування, паливо та ремонт буксирів Одеський морський торговельний порт здійснював собі у збиток", – додали в Офісі генпрокурора.

      Фірми-орендарі надавали послуги із буксирування, які раніше надавали держпідприємства, та отримували від судновласників значні прибутки, які мали надходити до бюджету.

      Що відомо про Одеський морський порт? Один із найбільших українських морських портів та портів в басейні Чорного моря. Загальна річна пропускна здатність – до 40 мільйонів тонн (15 мільйонів тонн сухих вантажів і 25 мільйонів тонн рідинних вантажів).

      Що відомо про Адміністрацію морських портів України? Одне з найбільших державних підприємств морської галузі, яке має стратегічне значення для економіки й безпеки України. АМПУ створена у 2013 році. Входить у сферу управління Міністерства інфраструктури України.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: СБУ Офіс генпрокурора Новини Одеси Одеський порт Новини України
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