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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Одеському порту виявили арсенал набоїв в авто, яке прибуло на теплоході

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В Одеському порту виявили арсенал набоїв
В Одеському порту виявили арсенал набоїв / dpsu.gov.ua

У п'ятницю, 1 червня, у пункті пропуску Одеського морського порту прикордонники виявили 435 набоїв.

Про це повідомила прес-служба Одеського прикордонного загону.

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"Під час заходів прикордонного контролю на автомобіль "Фольксваген", який прибув у контейнері на одному з теплоходів, зреагував службовий собака. В ході подальшої перевірки військовослужбовці загону виявили в автомобілі 435 набоїв різного калібру до бойової зброї", – зазначають прикордонники.


В автомобілі виявлено 435 набоїв


Набої різного калібру до бойової зброї

Патрони вилучено та передано співробітникам Націполіції. Правоохоронцями вживаються відповідні оперативні заходи.

Теги: Новини України Новини Одеси Зброя
Джерело: 24 Канал
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