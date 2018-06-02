В Одеському порту виявили арсенал набоїв в авто, яке прибуло на теплоході

У п'ятницю, 1 червня, у пункті пропуску Одеського морського порту прикордонники виявили 435 набоїв.

Про це повідомила прес-служба Одеського прикордонного загону.

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"Під час заходів прикордонного контролю на автомобіль "Фольксваген", який прибув у контейнері на одному з теплоходів, зреагував службовий собака. В ході подальшої перевірки військовослужбовці загону виявили в автомобілі 435 набоїв різного калібру до бойової зброї", – зазначають прикордонники.



В автомобілі виявлено 435 набоїв



Набої різного калібру до бойової зброї

Патрони вилучено та передано співробітникам Націполіції. Правоохоронцями вживаються відповідні оперативні заходи.