В Одеському порту виявили арсенал набоїв в авто, яке прибуло на теплоході
У п'ятницю, 1 червня, у пункті пропуску Одеського морського порту прикордонники виявили 435 набоїв.
Про це повідомила прес-служба Одеського прикордонного загону.
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"Під час заходів прикордонного контролю на автомобіль "Фольксваген", який прибув у контейнері на одному з теплоходів, зреагував службовий собака. В ході подальшої перевірки військовослужбовці загону виявили в автомобілі 435 набоїв різного калібру до бойової зброї", – зазначають прикордонники.
В автомобілі виявлено 435 набоїв
Набої різного калібру до бойової зброї
Патрони вилучено та передано співробітникам Націполіції. Правоохоронцями вживаються відповідні оперативні заходи.
Джерело: 24 Канал
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