В одеському притулку катували дітей: двом вихователям оголосили про підозру

У дитячому притулку Одеси працівники жорстоко поводилися зі своїми вихованцями. Так, у липні 2019 року там жорстоко побили 2 дітей. Окрім того, з неповнолітніх ще й знущалися.

Йдеться про Центр соціально-психологічної реабілітації служби у справах дітей Одеської ОДА, раніше цей притулок мав назву "Світанок". Там минулого літа охоронець закладу побив дітей, а вихователі навіть не спробували їх захистити. Якщо співробітника охоронного агентства вже засудили, то вихователям лише зараз оголосили про підозру. Про це інформує пресслужба прокуратури Одеської області.

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Річ у тім, що влітку 2019 року вихователі залишили без нагляду неповнолітніх. Ті, – хлопець 2004 року народження і дівчина 2006-го, вступили у статевий контакт, використовуючи при цьому презерватив. Про це згодом дізнався вихователь і розповів охоронцю.

Той вирішив "виховати" дітей і змусив їх розрізати навпіл презерватив та жувати його кілька хвилин. При цьому чоловік погрожував неповнолітнім електрошокером.

Потім дітей відвели у душову кімнату та били ременем.

Так, у лютому 2020 року Малиновський райсуд Одеси виніс вирок працівнику охоронного агентства, який катував дітей. Йому присудили позбавлення волі строком на 3 роки з випробувальним терміном на 2 роки.

Тепер же справа дійшла до вихователів. Їм вручили підозру про невиконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.