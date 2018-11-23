В Одеському суді сталася масова бійка: поліція арештувала півсотні учасників

23 листопада у Приморському районному суді Одеси під час судового засідання між групами підтримки сторін-учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку. В результаті масового заворушення правоохоронці відправили до поліцейського відділку 49 осіб.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Одеси.

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Завдяки злагодженим та оперативним діям правоохоронців конфлікт було локалізовано. Наразі 49 осіб доставлені до Портофранківського відділення поліції для встановлення обставин події, після чого їхнім діям буде дана правова кваліфікація,

– зазначили правоохоронці.

У поліції розповіли, що анкетні дані усіх доправлених до відділку встановлені, а більшість із них виявились жителями інших регіонів України.

Радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомив, що суд розглядав справу стосовно земельних ділянок у селищі Затока Білгород-Дністровського району.

За його словами, чоловіки, які прибули з різних областей до Одеси, спробували зірвати судове засідання.