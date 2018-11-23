21:34
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      В Одеському суді сталася масова бійка: поліція арештувала півсотні учасників

      906 Читать новость на русском
      Приморський райсуд Одеси
      Приморський райсуд Одеси / Фото з вільних джерел

      23 листопада у Приморському районному суді Одеси під час судового засідання між групами підтримки сторін-учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку. В результаті масового заворушення правоохоронці відправили до поліцейського відділку 49 осіб.

      Про це інформує прес-служба Нацполіції Одеси.

      Читайте також: Смертельна ДТП у Харкові: нарколога Зайцевої таки не знайшли

      Завдяки злагодженим та оперативним діям правоохоронців конфлікт було локалізовано. Наразі 49 осіб доставлені до Портофранківського відділення поліції для встановлення обставин події, після чого їхнім діям буде дана правова кваліфікація,
      – зазначили правоохоронці.

      У поліції розповіли, що анкетні дані усіх доправлених до відділку встановлені, а більшість із них виявились жителями інших регіонів України.

      Радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомив, що суд розглядав справу стосовно земельних ділянок у селищі Затока Білгород-Дністровського району.

      За його словами, чоловіки, які прибули з різних областей до Одеси, спробували зірвати судове засідання.

       

      Теги: Новини України Судді Новини Одеси Поліція
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про "чорні діри" бюджету України та незвичайних міністрів
      сьогодні , 21:15 Про "чорні діри" бюджету України та незвичайних міністрів
      Артем Овдієнко 68
      Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      сьогодні , 18:00 Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      Євгенія Мазур 1052
      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      сьогодні , 17:34 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      Артем Овдієнко 1139
      Міністерство у справах ветеранів очолила Ірина Фріз: що про неї відомо
      сьогодні , 16:18 Міністерство у справах ветеранів очолила Ірина Фріз: що про неї відомо
      2026
      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      сьогодні , 15:00 Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      Злой Одессит 2990
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук