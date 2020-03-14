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      В Одеському зоопарку тигриця Наталі вперше показала своє маля: зворушливе відео

      - Читать новость на русском
      В Одеському зоопарку тигриця Наталі вперше показала своє маля / Скірншот з відео

      Амурська тигриця Наталі, яка живе в Одеському зоопарку, вперше показала новонароджене тигреня. Вони разом вийшли на прогулянку у відкритому вольєрі. Наразі маля не має імені, його влітку обиратимуть одесити.

      Тигреня народилося у пари амурських тигрів Тайгера та Наталі ще в січні. Однак побачити малюка у зоопарку дозволили лише зараз. Про це повідомив у фейсбуці директор зоопарку Ігор Беляков.

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      Досі тигреня весь час жило з матір'ю. Це перша його прогулянка у відкритому вольєрі.

      Ім'я маляті дадуть наприкінці літа. Вибиратимуть його голосуванням. Варіанти запропонують маленькі відвідувачі зоопарку. Акція "Назви малюка" – давня традиція одеситів, яку вони дуже полюбили.

      Зверніть увагу! Амурські тигри – найбільші хижі кішки у світі. Вони занесені в Міжнародну червону книгу.

      Перша прогулянка тигриняти в Одеському зоопарку: дивіться відео

       

      Коронавірус і церква: які будуть обмеження в Україні
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Одеси Світ тварин
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