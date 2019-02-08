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      В Одесу прибули кілери, щоб убити мене, – Кузаконь

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      Михайло Кузаконь заявив, що на нього планують замах в Одесі
      Михайло Кузаконь заявив, що на нього планують замах в Одесі / Колаж 24 каналу

      Голова одеського осередку "Народного Руху України" Михайло Кузаконь заявив, що на нього готують повторний замах на вбивство.

      Про це Кузаконь повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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      Терміново звертаюсь до ЗМІ та представників західних держав. Мені сьогодні стало відомо, що на мене вдруге готується замовне вбивство. У наше місто Одеса заїхала група для виконання цього злочину,
      – написав він.

      Кузаконь нагадав, що після першого замаху на нього та на редактора журналу "Громадське слідство" Григорія Козьми пройшло близько півроку. 2 серпня 2018-го їх намагались протаранити вантажівкою. 3 тижні потерпілих охороняли співробітники НАБУ, близько 2 місяців – співробітники Нацполіції. Проте 5 грудня з потерпілих зняли державну охорону, попри існуючу загрозу їх життю, а справу з одеської поліції перевели в Головне управління СБУ.

      "Я спрямував подання про надання охорони до Головного управління СБУ, однак до цих пір охорони в мене немає. Свою діяльність проти кримінального клану, який, вважаю, захопив наше місто, я особисто не припинив. Залякати за останні три роки мене в них також не вийшло. Свою боротьбу не припиняю. Я хочу, щоб всі усвідомлювали: якщо мене або когось з мого оточення буде вбито, винними у цьому будуть представники влади найвищого рівня. Їм достеменно відомо, хто стоїть за цими всіма злочинами проти представників одеської громади", – сказав громадсько-політичний діяч.



      Клопотання Кузаконя про застосування заходів безпеки

      Кузаконь звинуватив особисто Петра Порошенка у тому, що той "віддав регіон кримінальним угрупуванням в обмін на політичну підтримку". Він також розкритикував очільників правоохоронної системи, які не вживають заходів щодо припинення злочинної діяльності та співпрацюють на місцях з відвертим криміналом.

      Наш регіон практично відданий на відкуп російській мафії, путінському куму Медведчуку і його поплічникам Ангерту, Галантернику та їх виконавцю Труханову. Я не зупинюся за жодних обставин, і ми цій корумпованій системі зламаємо хребта, бо іншого виходу у нас просто немає. Прошу цю заяву прийняти і як звернення до правоохоронних органів та міжнародні інституції,
      – завершив Кузаконь.

      Михайло Кузаконь звернувся до СБУ з вимогою забезпечити охорону ще в кінці грудня 2018-го, але донині йому не надали охорону. У головному слідчому управлінні СБУ повідомили, що, мовляв, виділити охорону процесуально дуже складно, і рішення про її надання залежить від керівництва. Сьогодні слідчий СБУ повідомив, що процесуальні дії задля цього ведуться, і охорону можуть видати у допустимі терміни. Сьогодні в ГУНП та СБУ Одеської області зареєстрували заяви про вчинення злочину.



      ГУНП та СБУ зареєстрували заяви Кузаконя про вчинення злочину

      Що відомо про справу Михайла Кузаконя? Наприкінці 2017 року до Михайла Кузаконя звернувся чоловік, який повідомив, що йому пропонують скоїти замах на лідера одеського НРУ. Цей чоловік був згодний надати свідчення щодо посередників у підготовці замаху. Тоді Кузаконь подав заяву до Головного управління СБУ України щодо злочину, який планується. Через три місяці Кузаконю подзвонили з Приморського РОВД м. Одеси і повідомили, що справу передали до них. А людина, яка готова була надати свідчення, на зв'язок більше не виходила.

      2 січня 2018 року на політика Михайла Кузаконя і журналіста Михайла Козьму скоїли замах на вбивство – їх намагались протаранити вантажівкою. Потерпілим вдалось вискочити з автівки і лишитись живими. Нині СБУ розслідує кримінальне провадження за статтею 112 – замах на вбивство політичного чи громадського діяча.

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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Геннадій Труханов Новини Одеси СБУ Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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