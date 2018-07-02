В Одесу прибув літак із пораненими українськими військовими з Донбасу: троє – у тяжкому стані

В Одесу приземлився борт із 13 пораненими українськими оборонцями, стан трьох із них оцінюють як тяжкий. Літак прибув із місця проведення ООС на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook сповістив волонтер Андрій Танцюра.

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Зустріли борт! Тринадцять хлопців...Троє тяжких,

– написав він.

До допису Танцюра додав знімки поранених оборонців, які прибули в Одесу.