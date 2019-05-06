В Одесу увійшов корабель-розвідник ВМС Британії: фото

Вранці 6 травня корабель Військово-морських сил Великобританії Echo зайшов в Одеський морський порт. В Україну судно прибуло з дружнім візитом, а його екіпаж візьме участь у спільному навчанні з кораблями ВМС ЗС України в Чорному морі.

Під час перебування корабля в Одесі, на його борту проводитимуть екскурсії для одеських курсантів та ліцеїстів, передає Укрінформ.

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У понеділок розвідувальний корабель HMS Echo (H87) британського Королівського військово-морського флоту пришвартувався біля причалу Одеського порту. У рамках візиту відбудуться спільні навчання британського та українських військових кораблів у відкритому морі,

– розповіли в адміністрації порту.



В Одесу увійшов військовий корабель ВМС Великобританії

Корабель зайшов в акваторію Чорного моря ще 21 квітня. Судно призначене для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів або десантних кораблів і здатне передавати дані в режимі реального часу.

Додамо, це вже другий візит корабля під командуванням капітана 2-го рангу Метью Воррена до України після подій у районі Керченської протоки, коли відбувся збройний напад російських прикордонників на українських моряків.

Корабель ВМС Великобританій зайшов в порт Одеси

У листопаді минулого року міністр оборони Великобританії Гевін Вільямс заявив, що HMS Echo працюватиме в Чорному морі упродовж 2019 року для забезпечення свободи судноплавства та підтримки України, а 19 грудня корабель вже був з візитом в Одесі.

Що відомо про британський корабель HMS Echo?Це багатоцільовий гідрографічний корабель океанського типу, один з двох цього проекту у складі Королівського флоту Британії. Інший – HMS Enterprise (H88) – вже заходив до Чорного моря ще на початку 2018 року. Це перші кораблі британського флоту, оснащені азимутальними двигунами, що надають їм надзвичайно точну керованість та маневровість на низьких швидкостях аж до самостійної швартовки без залучення буксирів. Також завдяки цим двигунам та носовому підрулюючому пристрою кораблі можуть довго перебувати на одній точці попри течію і вітер, що важливо при підводній діяльності.



Корабель оснащений трьома шестиствольними 7,62-міліметровими кулеметами M134 Minigun, двома 20-міліметровими зенітними скорострільними гарматами Oerlikon і чотирма великокаліберними кулеметами.