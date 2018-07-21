В одіозного лікаря Федака, який торгував дітьми, є впливові покровителі, – Устінова

Минулого тижня начальником управління охорони здоров'я Харківської області було призначено Богдана Федака, кандидатуру якого відмовилося погоджувати Міністерство охорони здоров'я. Як відомо, Федак є одіозним лікарем, який донедавна очолював обласну клінічну лікарню і відомий гучним судовим процесом щодо продажу новонароджених дітей.

Про це у своєму відеоблозі "(Без)коштовна медицина" розповіла член правління "Центру протидії корупції" Олександра Устінова.

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За її словами, людина, яку засудили у справі щодо продажу немовлят за кордон не потрапила за ґрати на роки мало того ще й повернулася до лікарської практики. І не просто лікарської практики. Федак знову очолив лікарню і недаремно, адже у нього є впливові покровителі.

"Його професійний шлях збігається дивним чином з професійним шляхом народного депутата від "Опозиційного блоку" Ігоря Шурми. Обоє починали зі Львову, коли ж Шурма перевівся працювати до Харкова і став заступником мера, то Федак очолив Харківську клінічну лікарню швидкої і невідкладної допомоги. Коли Шурма став замгубернутора – Федак став головним лікарем вже обласної лікарні, а саме Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", – розповіла Устінова.

Вона додала, що лікар, якого засудили свого часу у резонансній справі щодо торгівлі дітьми, завжди був помічником Ігоря Шурми, коли той був народним депутатом.

Відео повного випуску відеоблогу "(Без)коштовна медицина" за 21 липня 2018 року