В одній із шкіл Ужгорода виявили менінгококову інфекцію

В Ужгороді у школі №12 зафіксовано три випадки захворювання на менінгококову інфекцію. Захворювання було зафіксовано ще 30 січня. Відтоді у закладі працюють фахівці, аби локалізувати та ліквідувати вогнище інфекції.

Про це сьогодні повідомила прес-служба Ужгородської міської ради.

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У школі обмежено проведення масових заходів до 10 лютого – до завершення максимального інкубаційного періоду, запроваджено посилений протиепідемічний режим у класних приміщеннях,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що медичні працівники закладу проводять щоденний медичний огляд усіх контактних по школі та класах дітей із проведенням роз'яснювальної роботи серед учнів та їхніх батьків.

У відомстві запевняють, що на сьогодні стан здоров'я госпіталізованих дітей задовільний. Нових випадків госпіталізації з підозрою на менінгококову інфекцію на 5 лютого 2018 року не зареєстровано.