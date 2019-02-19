В одній кімнаті живе до 95 мігрантів: Європа засудила Грецію за жахливі умови для біженців

Рада Європи скаржиться, що Греція утримує тисячі мігрантів у таборах з нелюдськими і принизливими умовами. Там відсутні лікування, продукти харчування та подекуди навіть питна вода.

Такі умови можна помітити у декількох таборах уздовж сухопутного кордону з Туреччиною, в Афінах і на островах Егейського моря, йдеться на сайті Ekathimerini.

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Це призводить до численних проблем зі здоров'ям мігрантів.



У Греції мігранти проживають в жахливих умовах

Зокрема, в таборі Фільякі на північно-східному кордоні Греції з Туреччиною в одній кімнаті проживають 95 мігрантів. Окрім того, сотні неповнолітніх перебувають у тих самих кімнатах і приміщеннях, що й чоловіки, що ставить їх під загрозу сексуального насильства.

Біженці утримуються під вартою протягом тривалого часу в незадовільних умовах на прикордонних пунктах, часто зазнаючи зловживань та насильства з боку поліції.

У комітеті Ради Європи наголосили, що Греції необхідно вжити "негайних заходів" – вразливих осіб перевести у відповідні відкриті табори, а жінок та дітей не утримувати разом з непов'язаними з ними чоловіками.

У чому полягає міграційна криза у Європі? Це одна з головних проблем Західного світу. Найбільша кількість нелегальних мігрантів – з Близького Сходу. Звідти люди втікають у пошуках кращого життя, якого у своїх країнах їм ніколи не здобути. Усі вони перетинають кордон переважно Середземним морем і найчастіше це має катастрофічні наслідки.



Біженці обирають ненадійні способи міграції – пливуть надувними човнами й саморобними плотами. Але іншого вибору у людей немає. Тільки минулого року через це у Середземному морі загинули понад 3 тисячі нелегалів. А за півроку 2018 року вже майже 1000.