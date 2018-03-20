В одній з американських шкіл знову стрілянина: є постраждалі

20 березня 2018 року у старшій школі Грейт Мілс штату Меріленд сталася стрілянина. Повідомляється про постраждалих.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.

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Усіх учнів евакуювали зі школи, а навчальний заклад закрили. На місці працює поліція. Федеральне бюро розслідувань повідомило, що вже проінформоване про стрілянину.

Поліція штату Меріленд підтвердила, що стався інцидент та попросила батьків не приводити дітей до школи.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School — St. Mary's Sheriff (@firstsheriff) 20 березня 2018 р.

Кількість постраждалих наразі невідома.

Нагадаємо, 18 березня в американському місті Остін, штат Техас, знову вибухнула посилка. Двоє людей постраждали.