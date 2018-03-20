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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

В одній з американських шкіл знову стрілянина: є постраждалі

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Учні школи в штаті Меріленд
Учні школи в штаті Меріленд / Premier HS Senior Photography

20 березня 2018 року у старшій школі Грейт Мілс штату Меріленд сталася стрілянина. Повідомляється про постраждалих.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.

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Усіх учнів евакуювали зі школи, а навчальний заклад закрили. На місці працює поліція. Федеральне бюро розслідувань повідомило, що вже проінформоване про стрілянину.

Поліція штату Меріленд підтвердила, що стався інцидент та попросила батьків не приводити дітей до школи.

Кількість постраждалих наразі невідома.

Нагадаємо, 18 березня в американському місті Остін, штат Техас, знову вибухнула посилка. Двоє людей постраждали.

Теги: Діти Кримінальні новини Новини США Зброя
Джерело: 24 Канал
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