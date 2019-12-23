В одному пості все й не опишеш, – Дубілет назвав 4 головні проблеми іноземців в Україні

Останні кілька тижнів ми проводили дослідження, наскільки комфортно іноземцям перебувати в Україні.

Тема важлива, враховуючи, що ми боремось за іноземні інвестиції. Про це пише на своїй сторінці у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Ділюся з вами топ проблемами, які ми виявили.

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1. Проблема залишитися більше, ніж на 90 днів.

Якщо іноземець (в тому числі з безвізової країни) раптом захоче залишитись (і витрачати свої гроші) в Україні більше, ніж на 90 днів, йому доведеться серйозно постаратися.

Залишитись просто так не можна, має бути бути привід (хвороба, робота, одруження тощо). Необхідно зібрати значний пакет документів, аж до документів про власника орендованої квартири. У готелі, до речі, залишатися не можна.

На практиці багато іноземців просто порушують ці правила і потім платять штраф. Теж не дуже приємна процедура.

2. Отримання дозволу на роботу / навчання і т.д.

Ось це явище викликає в іноземців особливу "любов" до нашої країни. Якщо, наприклад, європеєць захоче працювати в Україні, то для цього йому потрібно виїхати за кордон і отримати візу там. У Києві це зробити не можна.

Це стосується всіх країн, не тільки безвізових.

3. Очні візити до державних органів.

Хоче іноземець отримати робочу візу, тимчасову або постійну посвідку на проживання – все це робиться через особисті візити в наші не найкомфортніші держоргани. Це і для іноземців незручно, і витрати для бюджету.

Хороша новина в тому, що Україна вміє надавати е-сервіси для іноземців – так працює електронна віза для країн на зразок Австралії. За таким принципом потрібно зробити е-сервіси і тут.

4. Рахунки у банках.

Рахунки в українських банках іноземцям відкриваються складно і не завжди. Це настільки зарегульоване питання, що часто банки вважають за краще з цим взагалі не зв'язуватись. А даремно. Адже це не просто питання зручності для іноземців, але й додаткових ресурсів для банківської системи. Особисто я вважаю, що теоретично для іноземців (не тільки тих, хто в Україні) можна зробити відкриття рахунків повністю дистанційним (за допомогою сервісів на кшталт Equifax). Українська економіка від цього сильно б виграла.

На цьому список проблем далеко не закінчується. В одному пості все й не опишеш. Звісно, просто на перерахуванні ми не зупинимось. Разом з МЗС, ДМС і Мінціфрой готуємо пропозиції.

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