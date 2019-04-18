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      В одному з міст Каліфорнії експериментально виплачують базовий дохід

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      Виплати продовжуватимуться протягом 18 місяців
      Виплати продовжуватимуться протягом 18 місяців / Фото з відкритих джерел

      Жителям портового містечка Стоктон у Каліфорнії почали виплачувати безумовний базовий дохід в сумі 500 доларів в місяць. Перші виплати учасники експерименту отримали ще у лютому цього року.

      За умовами експерименту 130 мешканців отримуватимуть щомісячні платежі у розмірі 500 доларів протягом 18 місяців. Після закінчення експерименту, міська влада вивчатиме, як люди витрачали гроші виділені в рамках експерименту, і як саме це вплинуло на їхнє життя. Мета експерименту – забезпечити критичне розуміння економіки безумовного базового доходу.

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      Що таке Безумовний базовий дохід або ж Гарантований мінімум?Це форма соціального забезпечення, згідно з якою кожен громадянин повинен мати гарантований законом безумовний мінімум грошового забезпечення, який виплачується державою або органами місцевого самоврядування, на додаток до вже отримуваних зарплат, пенсій чи будь-яких інших доходів.

      У 2012 році Стоктон став найбільшим містом у США, яке оголосило себе банкрутом. З тих пір фінансове становище міста значно покращилося. Тепер, у зв'язку з впровадженням безумовного базового доходу, ситуація в місті може ще більше змінитися. Експеримент стане першою спробою перерозподілити багатство, яке виникло в Кремнієвій долині на тлі процвітання представників IT-сфери і занепаду багатьох інших.

      Ініціатором проекту виступив мер міста Майкл Таббс, повідомило видання LA Times.

      Я знаю що це таке – бути голодним та нужденним. Я виріс в бідності і бачив, як люди заледве знаходять гроші, щоб оплатити базові потреби. І всі ці проблеми виникають не тому, що у людей немає характеру. У них просто немає грошей,
      – заявив мер.

      Дана пілотна програма не була доступна протягом деякого час, і організатори не оприлюднювали інформацію про її проведення.

      Проте вже наступного місяця певна кількість учасників поділяться інформацією про те, як вони використовують гроші і яку роль відіграв для них базовий дохід. Фактичні дослідження базової програми доходів будуть більш інтенсивно обробляти дані, але учасники, які діляться історіями з власного досвіду можуть дати людям уявлення про те, як основний дохід працює та впливає на життя.

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      Експерименти з реалізації програми безумовного базового доходу були проведені в Італії, Канаді, Індії та Кенії. 11 січня 2019 року в Україні зареєстрували електронну петицію за № 22/038346-еп "Ввести в Україні безумовний базовий дохід, яку громадяни не підтримали.

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      Теги: Новини США Гроші
      Джерело: 24 Канал
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