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В офіс іменитої голландської газети в Амстердамі врізався фургон: у ЗМІ заявляють про теракт

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Після удару транспортний засіб загорівся.
Після удару транспортний засіб загорівся. / tmgonlinemedia.nl

В офіс видання "De Telegraaf" в Амстердамі в ніч на 26 червня врізався фургон. Після удару транспортний засіб загорівся.

Інцидент трапився близько 4 ранку за місцевим часом, пишуть на сайті видання.

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Білий фургон на великій швидкості врізався у скляний фасад будівлі в Амстердамі, після чого загорівся. За інформацією правоохоронців, висота полум'я сягнула 14 метрів.

Зазначається, що пожежники швидко загасили пожежу. А от водій фургону з місця аварії зник, наразі його розшукує поліція.

На щастя, у офісі видання нікого з працівників не було. На місці чергували лише охоронці, але вони не постраждали.

У "De Telegraaf" заявляють про вчинення теракту, там зазначають, що дістатись до фасаду будівлі міг тільки той, "хто справді цього хотів", оскільки перед будівлею встановлені бетонні ящики для квітів.

Все вказує на те, що це була спрямована атака. Ми не дамо себе залякати,
– заявив головний редактор видання Паул Янсен.

Наразі поліція розглядає інцидент як цілеспрямовану атаку. Водія фургона шукають.


 

Теги: журналісти Теракт Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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