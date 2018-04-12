В офіс "Укрзалізниці" прийшли з обшуками

У головному офісі ПАТ "Укрзалізниця" (вулиця Тверська,5) правоохоронці проводять слідчі дії за раніше відкритими кримінальними провадженнями.

Зазначається, що з обшуками до УЗ прийшли співробітники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. Про це йдеться у повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

"Керівництво ПАТ "Укрзалізниця" створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії", – зазначили у компанії.

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Обшуки у офісі компанії проводяться за раніше відкритими кримінальними провадженнями. Мова може йти про провадження у справі одного із заступників директора філії "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця", якого було викрито в отриманні 85 тисяч гривень хабаря.