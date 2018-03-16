В офісах "Нової пошти" проводять обшуки

Представники Генеральної прокуратури влаштували обшуки одразу в кількох офісах компанії "Нова пошта".

Про це розповів співзасновник компанії Володимир Поперешнюк, інформує "Інтерфакс-Україна".

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"Зараз в офісах "Нової пошти" в Києві, Полтаві та Харкові проводять обшук представники Генеральної прокуратури України. Вперше в моїй практиці роблять обшук мого кабінету і мене особисто. Забирають особистий комп'ютер. Відчуваю, як прямо на очах поліпшується інвестиційний клімат в країні", – заявив Поперешнюк.

Про причини обшуків наразі нічого не відомо.