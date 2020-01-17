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      В Офісі генпрокурора відзвітували про втрати України на Донбасі впродовж 2019 – 20 років

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      У 2019 – 20 роках на Донбасі загинули 142 українських військових, – Офіс генпрокурора / Opinion

      У Офісі генпрокурора заявили, що вони контролюють хід розслідування та судового розгляду за кожним фактом загибелі українських військових на Донбасі внаслідок атак бойовиків.

      У відомстві повідомили, що загалом упродовж 2019 – 2020 років через постійні атаки з боку бойовиків на території

      • Донецької області загинув 101 військовослужбовець, а 519 зазнали тяжких поранень,
      • Луганської області загинув 31 військовослужбовець і 197 зазнали тяжких поранень.

      Зверніть увагу! Скільки людей загинуло на пунктах пропуску на Донбасі: цифри вражають

      Щодо втрат у поточному році, то у Офісі прокурора підтвердили смерті лише двох воїнів. Принаймні щодо них тривають розслідування.

      Так, за процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури слідчі Нацполіції розпочали досудове розслідування кримінального провадження за фактом обстрілу бойовиками так званої "ДНР" промислової зони в Авдіївці. Інцидент трапився 15 січня 2020 року.

      Ще одна загибель українського військового сталася 16 січня 2020 року у селі Новозванівка Попаснянського району на Луганщині. Тут снайпер з напрямку окупованого Калинового обстріляв українські бойові позиції.

      Що відомо про втрати України на Донбасі у 2020 році

      Відомо, що упродовж перших 17 днів 2020 року на Донбасі загинули щонайменше 10 військових. Водночас дві втрати були небойовими. Першої бойової втрати Україна зазнала 5 січня.

      Імена загиблих українських військових:

      Ще одна загибель військового! Біля українських позицій на Донбасі вибухнув ворожий безпілотник: що відомо про втрати

      Якою нині є ситуація на Донбасі

      Упродовж доби 16 січня бойовики 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Били вони традиційно із забороненої "Мінськом" зброї. Також діяли снайпери. У результаті щонайменше один український військовий загинув. Наразі його ім’я є невідомим.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Офіс генпрокурора Втрати
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