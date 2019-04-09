В офісі опозиційного телеканалу "Белсат" у Білорусі проводять обшуки: фото, відео

У мінському офісі польського телеканалу "Белсат" силовики від ранку проводять обшуки. Спочатку до будівлі прийшли працівники МНС, які спиляли двері в офіс, далі туди увірвалися працівники Слідчого комітету Білорусі.

Силовики не повідомили в рамках якої справи проводять слідчі дії. Під офісом телеканалу також стоїть автомобіль із міліціонерами у штатському. Про це повідомляють журналісти "Белсату".

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Наразі двері до під’їзду, де розташована редакція телеканалу, охороняє міліціонер. Він не пропускає туди нікого, окрім жителів будинку.



Міліціонер охороняє "Белсату", де проходять обшуки

Як передають журналісти білоруського офісу "Радіо свобода", працівники МНС відразу приїхали до офісу "Белсат" із пилою-болгаркою та фактично миттєво зрізали двері до офісу телеканалу.

Зачекайте трохи, будь ласка, Слідчий комітет наразі розбирається і скоро буде інформація,

– сказав представник правоохоронців Сергій Кабаковіч журналістам.

До речі, працівники "Белсату" кажуть, що вже звикли, що під вікнами їхнього офісу відбувається щось дивне: кажуть поблизу весь час чергують міліціонери у цивільному, їх вже навіть навчилися не помічати.

У своєму Telegram-каналі журналіст Франак Вячорка поділився думкою, що обшук може бути пов'язаний з новою концепцією інформаційної безпеки, куди незалежні засоби масової інформації просто не вписалися.

Обшуки в офісі "Белсат": дивіться відео

Що відомо про "Белсат"? Це – польський білоруськомовний телеканал, створений з ініціативи й за підтримки МЗС Польщі та громадського Польського телебачення. Розпочав роботу у грудні 2007 року.

За словами творців "Белсату", цілі каналу:



– Точна і незалежна інформація про події в Республіці Білорусь, Європі і в світі;



– Публіцистика, що відображає реальні проблеми, прагнення і життя білоруського народу;



– Багата культурна програма, подання разом з традиційною білоруською культурою її авангардного та європейського вигляду;



– Високоякісні молодіжні передачі з урахуванням цікавих музичних подій, які влада прагне не допустити до масового глядача;



– Об'єктивний цікавий погляд на історію Республіки Білорусь, СРСР і Центральної Європи;



– Цікаві кінофільми;



– Бути першим незалежним каналом білоруською мовою.



Президент Білорусі Олександр Лукашенко так висловлювався про цей телеканал: "Я вважаю дурним, безглуздим і недружнім проект мовлення на Білорусь телеканалу з Польщі".



У 2014 році Верховний суд Білорусі зобов'язав польське телебачення припинити використання торгового знаку "Белсат" при трансляції на територію країни. Телеканал не має акредитації в Білорусії.



За словами представниці "Белсату" в Білорусі Ірини Славнікової, обшуки можуть стосуватися журналістського матеріалу, який вийшов на телеканалі, стосовно корупційних схем у закупі медичного обладнання.