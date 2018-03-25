В окупованому Донецьку епідемія гепатиту А: людей заспокоюють безкоштовною вакциною
В захопленому російськими окупантами Донецьку вирує епідемія гепатиту А. Місцевих закликають робити щеплення.
У медзакладах почали з'являтись оголошення про те, де і коли можна зробити безкоштовну вакцинацію.
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В оголошеннях також йдеться про те, як передається гостра інфекційна хвороба.
У зв'язку з епідемією гепатиту А у Донецьку в КУ "ЦПМСД №13 м.Донецька" (Студентська поліклініка) проводиться вакцинація. Шляхи передачі - водний, харчовий, контактно-побутовий. Всім бажаючим звертатися в маніпуляційний кабінет по буднях з 8:00 до 13:00. Вакцинація проводиться безкоштовно,
– йдеться в оголошенні.
Як пише informator.media з посиланням на дописи місцевих у соцмережах, щеплення роблять препаратом російського виробництва.
Що таке гепатит А? Жовтуха або "хвороба Боткіна" – це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки. Найчастіше інфекція потрапляє в організм людини з їжею чи водою, яка забруднена інфікованими випорожненнями.
Підчепити гепатит А можна через немиті руки, погано оброблену їжу, спільний посуд тощо.
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