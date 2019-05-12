В окупованому Донецьку невідомі підірвали АЗС: фото та відео

Напередодні поблизу окупованого Донецька пролунав потужний вибух: невідомі підірвали недіючу газову заправку.

Інцидент стався ввечері 11 травня у мікрорайоні Широкий, про це повідомив один із користувачів Twitter.

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Чому стався вибух – поки що невідомо, терористи зберігають мовчання.

#Донецк, ~16ч, какие-то добрые люди подорвали заброшенную газовую заправку возле мариупольской трассы в районе Донецкого моря https://t.co/2Va9eHBvEZ pic.twitter.com/IDmDHmjRQr — Necro Mancer (@666_mancer) 11 травня 2019 р.



АЗС розташована вздовж траси в бік Оленівки

Не виключено, що можуть бути жертви, та про це офіційної інформації від так званої влади псевдореспубліки "ДНР" також немає.

Зазначимо, що наприкінці квітня пацієнт підірвав гранату в колишньому Донецькому обласному наркодиспансері, який окупанти називають "республіканським наркологічним центром". Внаслідок інциденту постраждав головний лікар диспансеру Ігор Циба.