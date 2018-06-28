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В окупованому Донецьку виступили російські зірки: фото і відео

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Вікторія Дайнеко та Олексій Воробйов виступили в окупованому Донецьку
Вікторія Дайнеко та Олексій Воробйов виступили в окупованому Донецьку / Фото з вільних мереж

В окупованому Донецьку дали концерт російські співаки Вікторія Дайнеко, Олексій Воробйов і поп-гурт "Марсель". Концерт був присвячений Дню молоді і відбувся під відкритим небом у парку культури і відпочинку імені Щербакова.

Про це свідчить відео з концерту, опубліковане в Instagram-акаунті Дайнеко.

"У музиці самий кайф – це живий експромт. Особливо, коли так несподівано згадуєш добрі пісні, які дуже навіть добре знаєш. Дякую, друзі, за такий несподіваний і дуже веселий вечір!", – мовиться у підписі до відео.

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Вчера я была человек-цветочек️

Допис, поширений Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)

Зазначимо, що згодом Олексій Воробйов виступив і в окупованому Луганську.

Олексій Воробйов
Олексій Воробйов виступив на окупованому Донбасі

Олексій Воробйов
Олексій Воробйов заспівав для жителів окупованого Донбасу
 

Теги: Новини України Новини Росії Музика Новини Донецька Концерти
Джерело: 24 канал
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