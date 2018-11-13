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      В окупованому Донецьку з кранів тече зелена вода: фотофакт

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      В окупованому Донецьку з кранів тече зелена вода
      В окупованому Донецьку з кранів тече зелена вода / Фото з відкритих джерел

      Мешканці окупованого Донецька забили на сполох – у Петровському районі з водопровідних кранів тече зелена вода. Донеччани пов'язують це з псевдовиборами на окупованій території.

      Про це повідомив у соціальній мережі популярний блогер Necro Mancer.

      Читайте також: Перейшли від погроз до дій: на Донбасі звільняють бюджетників, які не прийшли на "вибори"

      Опубліковані користувачем фотографії підтверджують той факт, що з кранів дійсно тече зелена вода.


      Сріншот посту в Twitter

      Також у соцмережах донеччани жваво коментують появу смарагдової води та навіть публікують версії цієї появи: "Тархун, це ти!?", "Хто ходив на вибори – радійте, Ви за це голосували", "Миючий засіб з крану біжить", "Напій безкоштовний", "Мохіто".

      Скріншот коментарів
      Скріншот коментарів

      Ще один коментатор пожартував, що у сепаратистів стануть зеленими обличчя, це буде "розпізнавальним знаком", та порадив "нормальним донеччанам" "не пити з копитця".

      Скріншот коментарів
      Скріншот коментарів

      Теги: Новини України Новини Донецька Псевдовибори на окупованому Донбасі
      Джерело: 24 канал
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