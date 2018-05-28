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В окупованому Донецьку знову з'явилася готівка у банкоматах

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У Донецьку вперше за кілька днів з'явилися гроші в банкоматах
У Донецьку вперше за кілька днів з'явилися гроші в банкоматах / Соцмережі

28 травня на окупованій території Донецької області та у самому обласному центрі у банкоматах, що належать підконтрольному бойовикам так званому "Центральному республіканському банку", після тривалої перерви у кілька днів з'явилися гроші.

24 травня з’явилася інформація, що на окупованій території Донецької області вже кілька днів не працюють банкомати. Тоді окупанти пояснювали це профілактичними роботами та наступного дня оголосили про відновлення роботи системи. Щоправда, гроші з'явилися лише ненадовго та знову зникли, а біля банкоматів утворилися черги.

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28 травня у банкоматах підконтрольного сепаратистам Донецька знову з'явилася готівка, пише "Радіо Свобода".

Зазначається, шо люди поспішають зняти гроші, побоюючись, що ті вкотре закінчаться.

До слова, на непідконтрольній офіційному Києву території Донецької області працює лише одна "банківська установа" – так званий "Центральний республіканський банк", який використовує банкомати, що належали раніше приватним і державним українським банкам, але їх після початку бойових дій на Донбасі захопили проросійські найманці. Наразі у робочому стані перебуває лише частина АТМ.

Через "ЦРВ" підконтрольні Росії угруповання нараховують пенсії та соціальні виплати жителям непідконтрольної території, для багатьох людей це єдине джерело доходу.

Теги: Новини України Новини Донецька Банки Гроші готівка
Джерело: 24 Канал
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