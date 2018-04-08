В окупованому Криму ФСБ вломилася до мечеті через "екстремістські заходи"

6 квітня представники ФСБ Росії увірвалися до мечеті села Павлівка Джанкойського району анексованого Криму, буцімто там проводяться "якісь екстремістські заходи".

Про це повідомляє "Кримська солідарність" на своїй сторінці в Facebook.

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"У мечеті села Павлівка Джанкойського району побували співробітники ФСБ, які повідомили, що в цьому приміщенні нібито проводяться "якісь екстремістські заходи", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що "близько 20 людей з автоматами оточили мечеть і не дозволяли залишити приміщення, поки не опитають кожного з мусульман. Всіх прихожани опитали і сфотографували".

Зазначається, що разом зі співробітниками ФСБ був представник прокуратури.

"Подібний тотальний контроль бентежить членів мусульманської громади і викликає гнів мусульман Криму", – заявила "Кримська солідарність".