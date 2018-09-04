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В окупованому Криму лев заліз у машину до туристів: відео

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В окупованому Криму лев заліз у машину до туристів
В окупованому Криму лев заліз у машину до туристів / Скріншот з відео

В парку "Тайган" в окупованому Криму дворічний лев Філя, побачивши власника парку, який керував екскурсійною машиною, попрямував до нього та забрався в кабіну.

Про це повідомила керівниця прес-служби у парку левів "Тайган" Татяна Олексагіна.

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Відео опублікували на Youtube-каналі парку. На ньому видно, як лев вирішив залізти в кабіну до водія. Туристи не розбігалися і продовжували знімати те, що відбувається.

Левові Філі спілкування завжди мало, йому мало вже просто заходити і спілкуватися з гостями савани. Йому вже обов'язково потрібно зайти в кабіну і сісти за кермо, хоча і цього вже мало. Йому потрібно покерувати,
– підписала відео Тетяна Олексагіна.

Забравшись в електромобіль, лев почав облизувати туристів і тертися об них як кішка.

Дивіться відео, як лев заліз в автомобіль до туристів

Нагадаємо, в травні у Заліщицькому районі на території міні-зоопарку одного з відпочинкових комплексів у Тернополі лев травмував 14-річного хлопця. За попередніми даними, підліток порушив правила безпеки, намагаючись зробити фото з твариною.

Теги: Новини України світ тварин Курйозні новини Новини Криму
Джерело: 24 канал
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