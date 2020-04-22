В окупованому Криму найшли мертвим російського чиновника Леоніда Ошаріна: він зник ще в березні

В окупованому Криму знайшли мертвим заступника голови департаменту культури Москви Леоніда Ошаріна.

Стверджується, що тіло Ошаріна знайшли 22 квітня в центрі Ялти в орендованій квартирі у ванній, повідомляє ТАСС. Вхідні двері були зачинені ключем зсередини. На тілі чоловіка не виявлено ознак насильницької смерті.

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Леонід Ошарін пропав 26 березня. Він поїхав до Ялти на таксі і не виходив на зв'язок з родиною. В останній раз його бачили в Ялті 30 березня. Що він робив в окупованому Криму – не повідомляється.

Видання Baza пише, що Ошарін здійснив самогубство. Цю версію підтримує і Mash. За їх даними, він перерізав собі вени, а біля тіла виявили ніж.

До призначення у 2018 році на посаду заступника керівника Департаменту культури міста Москви Ошарін керував Московським академічним театром ім. Маяковського, був директором театру Et Cetera.