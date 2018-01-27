В окупованому Криму ОМОНівці зі зброєю оточили приміщення, де відбувалися збори активістів

Прийшли зі зброєю, оточили і почали всіх фотографувати. Так в анексованому Криму співробітники російського ОМОНу тиснули на активістів, які зібралися на щомісячну зустріч "Кримської солідарності".

Це об'єднання рідних політичних в'язнів та їхніх адвокатів.

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До будівлі під'їхали представники поліції-окупантів, підігнали автозаки. Стверджували, що "підозрілі збори". Всіх людей незаконно обшукали, перевірили документи. І тільки тоді випустили активістів з будівлі.

Дивіться відео оточення ОМОНівцями приміщення з активістами

У Меджлісі кримськотатарського народу вже заявили, що це чергові репресії з боку окупантів.

Далі подивимось, у що перетворяться переписані прізвища і дані. Ми вже бачили, як будь-які дії активістів можуть перетворитися у "незаконні мітинги та зібрання". Тому "Кримська солідарність" цілком може перетворитися на протоколи на всіх, хто тут сьогодні був,

– зазначив адвокат, захисник кримськотатарських активістів Еміль Курбедінов.