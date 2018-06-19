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В окупованому Криму пояснили, як боротимуться із тотальною засухою

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Засуха в Криму
Засуха в Криму / Фото з відкритих джерел

Найближчим часом через спекотну погоду та засуху весь Крим може перейти на погодинне водопостачання.

Про це розповів гендиректор підконтрольного Росії підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов в інтерв'ю "Кримській газеті".

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Вода з материкової частини України, яка надходила через Північно-Кримський канал, забезпечувала до 85% потреб Криму. Коли РФ анексувала Крим навесні 2014 року, подачу води каналом припинили за рішенням української влади. З 2 червня 2018 року в Красногвардійському, Нижньогірському, Первомайському та Радянському районах окупованого Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху.

За словами Беженова, через тотальну спеку на всіх кримських водосховищах поверхневого збору "йде дике випаровування води", через що півострів може перейти на погодинне постачання.

Боюся, що скоро весь Крим буде отримувати воду по годинах ... У нас скоро добовий відбір з водосховищ в мережу зрівняється з добовим випаровуванням в небо,
– заявив Баженов. 

У таких кримських районах, як, наприклад, Каштанове, Партизани в Сімферопольському районі, воду вже подають по годинах.

Нагадаємо, за словами заступника міністра з питань окупованих територій України Юрія Гримчака, російська сторона не зверталася з проханням відновити подачу води до Криму з материкової України. Гримчак зазначив, що згідно з усіма міжнародними конвенціями, забезпечення окупованих Росією територій, включно з питною водою, є обов’язком РФ.

Теги: Новини України Анексія Криму Екологія Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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