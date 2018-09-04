В окупованому Криму силовики викрали матір кримськотатарського активіста: відео

У вівторок, 4 вересня, окупанти провели обшуки в будинку кримськотатарського активіста Герая Куламетова та відвезли у невідомому напрямку його матір Зарему.

Про це повідомила у Facebook громадська організація "Крымская солидарность".

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Куламетову Зарему відвезли в невідомому напрямку. Дочка Куламетової Ріана розповіла, що мати була в парку в Старому Криму, де відпрацьовувала покарання у вигляді 250 годин обов'язкових робіт.

Приїхав білий мікроавтобус і сірий автомобіль, як мені розповів очевидець. До мами підійшли в парку силовики, показали посвідчення і забрали. Вона не виходить на зв'язок. Зараз я приїхала до нашого дому в Старому Криму, де ми жили раніше, тут перекрита вся вулиця і мене в дім не пускають,

– розповіла дочка Куламетової.

Відео з фактом викрадення силовиками Зареми Куламетовой опублікували у соцмережі

У будинку Зареми провели обшук. Після словесної перепалки з силовиками, за словами активістів, затримали її чоловіка Зеккія Куламетова і дочку Ріану Куламетову.