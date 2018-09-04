16:56
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В окупованому Криму силовики викрали матір кримськотатарського активіста: відео

304 Читать новость на русском
В окупованому Криму російські силовики викрали матір кримськотатарського активіста
В окупованому Криму російські силовики викрали матір кримськотатарського активіста / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 4 вересня, окупанти провели обшуки в будинку кримськотатарського активіста Герая Куламетова та відвезли у невідомому напрямку його матір Зарему.

Про це повідомила у Facebook громадська організація "Крымская солидарность".

Читайте також: Нові обшуки в окупованому Криму: затримали кримськотатарського активіста

Куламетову Зарему відвезли в невідомому напрямку. Дочка Куламетової Ріана розповіла, що мати була в парку в Старому Криму, де відпрацьовувала покарання у вигляді 250 годин обов'язкових робіт.

Приїхав білий мікроавтобус і сірий автомобіль, як мені розповів очевидець. До мами підійшли в парку силовики, показали посвідчення і забрали. Вона не виходить на зв'язок. Зараз я приїхала до нашого дому в Старому Криму, де ми жили раніше, тут перекрита вся вулиця і мене в дім не пускають,
– розповіла дочка Куламетової.

Відео з фактом викрадення силовиками Зареми Куламетовой опублікували у соцмережі

У будинку Зареми провели обшук. Після словесної перепалки з силовиками, за словами активістів, затримали її чоловіка Зеккія Куламетова і дочку Ріану Куламетову.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Викрадення
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Прогноз погоди на 2 вересня: буде сухо, сонячно та по-літньому тепло
 2 вересня , 08:59
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Балотеллі показав, як знищує свої шикарні апартаменти, жонглюючи м'ячем
 3 грудня 2016 , 09:10
УЄФА назвав команду сезону Ліги чемпіонів 2017/18
 27 травня , 21:23
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук