В окупованому Криму влаштували мілітарні концерти за участю дітей: фото

У мережі опубліковані фото, на яких зафіксовані чергові концерти в окупованому Криму на воєнну тематику за участю дітей.

Відповідні фото опубліковані у Twitter-акаунті RoksolanaToday&Крым.

Так, 29-30 березня у школах Сімферопольського і Сакського районів проходив конкурс "Ми всі – спадкоємці Великої Перемоги". На фото з заходів видно, що під час виступів усі діти були одягнені в костюми, схожі на обмундирування радянських військових у часи Другої світової війни.

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