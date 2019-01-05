В анексованому Криму зійшла лавина: рятувальники розчистили дорогу з підйому Ай-Петрі – відео

В анексованому Росією Криму рятувальники розчистили дорогу від снігу після сходження лавини з підйому гори Ай-Петрі. На рятувальну операцію витратили близько 12 годин.

Про це повідомляє так зване МНС Криму.

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Раніше 24 канал повідомляв, що в окупованому Криму на підйомі гори Ай-Петрі зійшла невелика лавина. Через це більше 100 автомобілів застрягли на трасі та на плато гори.

Відомо, що рятувальники працювали з 20:30 4 січня до 6 ранку 5 січня. О 7 ранку автодорогу вже розчистили й вона працювала у звичному режимі. Крім того, у службі вказали, що постраждалих немає.

До слова, унаслідок сходження чотирьох сніжних мас загальним об'ємом 800 кубічних метрів на трасі та плато Ай-Петрі застрягли близько 100 автівок та 300 людей. У так званому МНС зазначили, що туристам, які застрягли на плато, надали обігрів і гаряче харчування.

Варто додати, що служба також нагадала жителям і туристам, що автодорога через гору Ай-Петрі з боку Бахчисараю та Ялти перекрита для всіх видів транспорту.