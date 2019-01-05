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      В анексованому Криму зійшла лавина: рятувальники розчистили дорогу з підйому Ай-Петрі – відео

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      В окупованому Криму зійшла лавина: рятувальники розчистили дорогу з підйому кримської Ай-Петрі
      В окупованому Криму зійшла лавина: рятувальники розчистили дорогу з підйому кримської Ай-Петрі / Фото з відкритих джерел

      В анексованому Росією Криму рятувальники розчистили дорогу від снігу після сходження лавини з підйому гори Ай-Петрі. На рятувальну операцію витратили близько 12 годин.

      Про це повідомляє так зване МНС Криму.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що в окупованому Криму на підйомі гори Ай-Петрі зійшла невелика лавина. Через це більше 100 автомобілів застрягли на трасі та на плато гори.

      Відомо, що рятувальники працювали з 20:30 4 січня до 6 ранку 5 січня. О 7 ранку автодорогу вже розчистили й вона працювала у звичному режимі. Крім того, у службі вказали, що постраждалих немає.

      До слова, унаслідок сходження чотирьох сніжних мас загальним об'ємом 800 кубічних метрів на трасі та плато Ай-Петрі застрягли близько 100 автівок та 300 людей. У так званому МНС зазначили, що туристам, які застрягли на плато, надали обігрів і гаряче харчування.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #жесть #айпетри #лавина #завал

      Допис, поширений Anton Kuchuk (@anton_kuchuk)

      Варто додати, що служба також нагадала жителям і туристам, що автодорога через гору Ай-Петрі з боку Бахчисараю та Ялти перекрита для всіх видів транспорту.

      Теги: Новини України Негода в Україні Сніг в Україні Надзвичайні ситуації Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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