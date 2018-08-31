В окупованому Криму знову відключать світло: відома причина

31 серпня кілька вулиць Сімферополя залишаться без світла на увесь день. Відключення енергопостачання в Сімферополі цього дня пов'язане з позаплановим ремонтом.

Про це з посиланням на російське "Крименерго" передає "Крим.Реалії".

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31 серпня електроенергія буде відсутня за такими адресами: вулиця Виноградна 2-44 (парні), 1-39 (непарні); вулиця Зуйська 18-22, 16/45 (парні), 21-25,19 (непарні); вулиця Кар'єрна 10/19-20 (парні), 13-23 (непарні); вулиця Пригородня 18-44 (парні), 21-45/16 (непарні),

– йдеться у повідомленні.

За даними енергетиків, відключення світла в Сімферополі 31 серпня пов'язане з позаплановим ремонтом.

Нагадаємо, 28 липня приблизно о 15:00 за київським часом з'явилась інформація, що на території всього окупованого Росією Криму зникло світло. Це не перший випадок відключення електропостачання в окупованому Криму. Приміром, 13 червня на окупованому півострові сталося масштабне відключення світла. Електрика була відсутня в Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї та інших містах півострова.

Додамо, що у грудні 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової частини України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Наразі Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок із Росії й енергомостом із Кубані.