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      В окупованому Луганську спалахнув грип: школи масово закривають на карантин

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      В окупованому Луганську вирує грип
      В окупованому Луганську вирує грип / Фото з відкритих джерел

      Через відсутність вакцин окупований Луганськ потерпає від грипу. Найбільш уразлива до хвороби група – діти.

      Про це повідомляє з Луганська джерело 24 каналу.

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      Так, із загальноосвітніх і позашкільних установ "республіки" з 26 грудня оголосили карантин через перевищення порогу епідемічної ситуації щодо грипу. Але щоб не заявляти про карантин офіційно, учням та батькам повідомили, що передчасні зимові канікули (26.12.2018 - 14.01.2019) пов'язані з довгими Різдвяними святами і додатковими вихідними.

      У зв'язку із негласним карантином, окупанти скасували заняття не тільки у загальноосвітніх закладах, а й у художніх і музичних школах.

      Дуже-дуже багато хворих, особливо серед дітей. Причина епідемії – вакцинації практично немає, профілактики немає, хворих майже не лікують,
      – повідомили у коментарі 24 каналу.

      Теги: Новини України Новини Луганська Вакцина Грип в Україні Лікування Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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