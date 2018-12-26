В окупованому Луганську спалахнув грип: школи масово закривають на карантин

Через відсутність вакцин окупований Луганськ потерпає від грипу. Найбільш уразлива до хвороби група – діти.

Про це повідомляє з Луганська джерело 24 каналу.

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Так, із загальноосвітніх і позашкільних установ "республіки" з 26 грудня оголосили карантин через перевищення порогу епідемічної ситуації щодо грипу. Але щоб не заявляти про карантин офіційно, учням та батькам повідомили, що передчасні зимові канікули (26.12.2018 - 14.01.2019) пов'язані з довгими Різдвяними святами і додатковими вихідними.

У зв'язку із негласним карантином, окупанти скасували заняття не тільки у загальноосвітніх закладах, а й у художніх і музичних школах.

Дуже-дуже багато хворих, особливо серед дітей. Причина епідемії – вакцинації практично немає, профілактики немає, хворих майже не лікують,

– повідомили у коментарі 24 каналу.