В окуповану Горлівку запустили величезний прапор України на повітряних кульках

Місцеві жителі Світлодарська запустили з набережної у сторону окупованої Горлівки величезний прапор України на синьо-жовтих кульках та листівки.

Загалом було наповнено понад п’ятдесят гігантських повітряних куль, які розмальовували і дітлахи, і дорослі. Так у місті відбулась вже традиційна акція "Донбас – це Україна", повідомили у Штабі АТО.

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В небо прапор на кулях запускали під державний Гімн. Після того, як він піднявся у небо, взяв курс на окуповану Горлівку.