В "Олександрії" обіцяють, що газон буде готовий до матчу з "Динамо" попри снігопад

Наставник "Олександрії" Володимир Шаран впевнений, що проведенню матчу 16 туру чемпіонату України проти "Динамо" нічого не загрожує.

Читайте також: Матчі 16 туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання

Головний тренер "жовто-чорних" каже, що поле зелене та хорошої якості.

У нас на стадіоні працюють професіонали. У той день, як тільки випав сніг до 20 см, працівники приступили до очищення і працювали до пізньої ночі. Включили підігрів, накрили плівкою, і зараз поле зелене, хорошої якості. У цьому питанні хвилюватися не доводиться,

– цитує Шарана ua-football.

Як відомо, днями в Олександрії випав рясний сніг.

У клубі заявили, що після нічної хуртовини сніговий покрив становив до десяти сантиметрів. Група стадіону "Ніка" прибирала наслідки негоди близько 20 годин.

Нагадаємо, що матч чемпіонату України між одеським "Чорноморцем" та київським "Арсеналом" може не відбутися.