В олігархів з "кремлівської доповіді" почались проблеми, – Bloomberg

На російських олігархів, прізвища яких фігурують у так званій "кремлівській доповіді" Міністерства фінансів США, навалилися нові проблеми.

Про це пише Bloomberg з посиланням на слова фігуранта списку.

Так, за словами співрозмовника видання, може зірватися одна з його угода, яка уже була на фінальній стадії.

Читайте також: Якою буде відповідь Путіна на "кремлівські списки": версія експерта

Він пояснив, що фірма Financial Integrity Network, яка займається консалтингом в банківській сфері, порадила своїм клієнтам ретельно перевіряти всі транзакції з людьми з "кремлівської доповіді".