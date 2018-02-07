В олігархів з "кремлівської доповіді" почались проблеми, – Bloomberg
04:37, сьогодні 2489 Читать новость на русском
На російських олігархів, прізвища яких фігурують у так званій "кремлівській доповіді" Міністерства фінансів США, навалилися нові проблеми.
Про це пише Bloomberg з посиланням на слова фігуранта списку.
Так, за словами співрозмовника видання, може зірватися одна з його угода, яка уже була на фінальній стадії.
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Він пояснив, що фірма Financial Integrity Network, яка займається консалтингом в банківській сфері, порадила своїм клієнтам ретельно перевіряти всі транзакції з людьми з "кремлівської доповіді".
Джерело: 24 Канал
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