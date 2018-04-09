В ООН назвали головну причину смерті жінок 30 – 49 років
Головною причиною смерті жінок 30 – 49 років у всьому світі є ВІЛ-інфекція, а на другому місці – ішемічна хвороба серця.
Про це повідомляє прес-служба ООН.
Третє місце у смертності жінок 30 – 40 років зайняли проблеми з вагітністю та пологами, на четвертому – інсульт.
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Рак грудей у цьому сумному анти рейтингу опинився на п’ятій позиції, на шостій – туберкульоз.
Джерело: 24 Канал
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