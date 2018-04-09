В ООН назвали головну причину смерті жінок 30 – 49 років

Головною причиною смерті жінок 30 – 49 років у всьому світі є ВІЛ-інфекція, а на другому місці – ішемічна хвороба серця.

Про це повідомляє прес-служба ООН. Третє місце у смертності жінок 30 – 40 років зайняли проблеми з вагітністю та пологами, на четвертому – інсульт. Читайте також: Топ-7 міфів про здоров’я: правда за версією Супрун Рак грудей у цьому сумному анти рейтингу опинився на п’ятій позиції, на шостій – туберкульоз. Главная причина смерти ЖЕНЩИН 30-49 лет по всему миру ВИЧ-инфекция,

на втором месте - ишемическая болезнь сердца,

на треьем - проблемы с беременностью и родами,

на четвертом - инсульт,

на пятом - рак груди,

на шестом - туберкулез pic.twitter.com/QUCL4VOjjR — ООН (@UnitedNationsRU) 9 квітня 2018 р.