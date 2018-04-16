20:29
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 10°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, сьогодні
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В ООН назвали вражаючу кількість мов, яким загрожує зникнення

529 Читать новость на русском
В ООН назвали вражаючу кількість мов, яким загрожує зникнення
В ООН назвали вражаючу кількість мов, яким загрожує зникнення / informator.news

Майже половина живих мов перебуває під загрозою зникнення. Більшість із них є мовами корінних народів.

Про це повідомили в ООН.

Читайте також: Як росіяни витісняють українську мову і не тільки

За даними Постійного форуму з питань корінних народів, під загрозою зникнення перебувають щонайменше 40% із 6700 мов, які були у вжитку в 2016 році. Більшість із них є мовами корінних народів,
– йдеться у повідомленні.

Відомо, що 235 мов, а це 3,5% від загальної їхньої кількості, вже вважають зниклими, 600 мов перебувають на межі зникнення, 547 – у критичному стані та 671 перебувають у небезпеці.

Теги: Думки про мову ООН
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?
сьогодні, 19:01 Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?
Інна Жолобович 5757
Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
сьогодні, 17:02 Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
Блог Соцмережі 963
Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
сьогодні, 16:09 Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
Олена Булан 927
Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
сьогодні, 15:04 Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
844
О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор
сьогодні, 15:00 О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор "Томагавкам"
Злой Одессит 3721
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук