В ООН назвали вражаючу кількість мов, яким загрожує зникнення

Майже половина живих мов перебуває під загрозою зникнення. Більшість із них є мовами корінних народів.

Про це повідомили в ООН.

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За даними Постійного форуму з питань корінних народів, під загрозою зникнення перебувають щонайменше 40% із 6700 мов, які були у вжитку в 2016 році. Більшість із них є мовами корінних народів,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що 235 мов, а це 3,5% від загальної їхньої кількості, вже вважають зниклими, 600 мов перебувають на межі зникнення, 547 – у критичному стані та 671 перебувають у небезпеці.