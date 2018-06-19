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В ООН озвучили число біженців станом на 2017 рік: приголомшливі цифри

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Біженці
Біженці / Фото з відкритих джерел

Управління верховного комісара ООН у справах біженців 19 червня опублікувало щорічний звіт, в якому зазначило кількість людей, які втекли від війни та насильства.

Пр це йдеться у щорічному звіті ООН.

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За підсумками 2017 року в світі налічується майже 69 мільйонів біженців. Відтак число людей, які втекли від війни, насильства чи переслідування та внутрішньо переміщених осіб зросло на 4,6% порівняно з 2016 роком.

Приблизно 70% біженців втекли з 5 країн: Афганістану, Сирії, Південного Судану, Сомалі та Бірми. Туреччина, Пакистан, Ліван та Іран також є серед країн із найбільшою кількістю біженців.

За словами Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Ґранді, потоки біженців можуть суттєво сповільнитися, якщо вдасться завершити війни та розв’язати кризи в цих країнах.

Але ми не бачимо значного прогресу в справі досягнення миру в будь-якій із цих країн,
– зазначив Філіппо Ґранді.

 

Теги: біженці війна Війна у Сирії Афганістан Ліван Сомалі Південний Судан ООН
Джерело: 24 Канал
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