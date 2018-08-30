В ООН схвильовані станом Сенцова

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш стурбований станом здоров'я незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який продовжує голодування понад 100 днів.

Про це повідомив речник Гутерреша Стефан Дюжаррік.

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У відповідь на питання речник повідомив, що генеральний секретар залишається занепокоєним станом здоров'я Олега Сенцова, який вже більше 100 днів голодує, і за повідомленнями перебуває у критичному стані,

– йдеться у повідомленні.

Дюжаррік зазначив, що питання стану здоров'я українського режисера було частиною обговорень між генеральним секретарем і російською владою.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що екс-президент Польщі та нобелівський лауреат Лех Валенса пропонує висунути українця, політв'язня Кремля Олега Сенцова у кандидати на Нобелівську премію миру.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.