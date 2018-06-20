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В ООН стурбовані безкарністю нападів крайніх правих груп в Україні

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Управління Верховного комісару ООН
Управління Верховного комісару ООН / Фото з вільних джерел

У період з 16 лютого по 15 травня 2018 року Управління Верховного комісару ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 41 випадок порушення прав людини у формі нападів на окремих осіб, публічні заходи та мирні зібрання, за які відповідальні крайні праві групи або правоохоронці.

Про це йдеться у звіті Верховного комісара ООН з прав людини у частині "Демократичний/громадянський простір і основоположні свободи".

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"За 28 випадків порушення прав людини, які впливають на демократичний/громадянський простір, відповідальний Уряд України: у 2 випадках напад було скоєно державними суб'єктами, а у 26 випадках влада не змогла запобігти нападам, забезпечити їх розслідування та притягнення до відповідальності винних, чиї особи відомі", – йдеться у звіті.

За даними ООН, у зазначений період відбулося 25 нападів з боку крайніх правих груп. УВКПЛ висловило занепокоєність через те, що часто напади праворадикалів залишаються безкарними.

Зазначається, що безкарність є системною проблемою України, особливо в контексті посягань на права людини з боку крайніх правих груп або правоохоронних органів.

Якщо такі обмеження демократичного/громадянського простору не буде усунуто, це може зашкодити легітимності президентських та парламентських виборів 2019 року,
– йдеться у повідомленні.

Теги: Новини України Новини політики ООН Національна дружина Поліція Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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